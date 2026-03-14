«Краснодар» вырвал победу у худшей команды РПЛ и упрочил лидерство в чемпионате

«Краснодар» на выезде вырвал победу у «Сочи» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 14 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «быков». Гостей на пятой минуте вывел вперед Эдуард Сперцян, а в концовке встречи равенство восстановил Михаил Игнатов. Но в добавленное время Сперцян реализовал пенальти и принес победу своей команде.

«Краснодар» набрал 46 очков и упрочил лидерство в чемпионате. Команда опережает ближайшего преследователя — петербургский «Зенит» — на четыре очка, но сине-бело-голубые позже в рамках 21-го тура сыграют со «Спартаком». «Сочи» с 9 очками остается худшей командой РПЛ, занимая последнее, 16-е место.

«Краснодар» в следующем туре 21 марта на своем поле примет «Пари Нижний Новгород». «Сочи» в тот же день на выезде встретится с «Балтикой».