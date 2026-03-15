Иран заявил об одновременных ракетных ударах по четырем американским базам

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об одновременных ракетных ударах по четырем американским базам. Сообщение приводит агентство Fars.
Отмечается, что были атакованы авиабазы Али ас-Салем и Аль-Адири в Кувейте, Ад-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Шейх-Иса в Бахрейне.
Для ударов использовались баллистические и крылатые ракеты с усовершенствованными боеголовками, а также ударные беспилотники. КСИР также заявил об уничтожении более 80 процентов стратегических радаров и иных важных объектов на американских базах.
Ранее посол Ирана в Саудовской Аравии Алиреза Энаяти заявил, что отношениям Тегерана со странами Персидского залива для нормализации потребуется серьезный пересмотр из-за конфликта республики с США и Израилем.