22:34, 15 марта 2026Мир

Иран заявил об одновременных ракетных ударах по четырем американским базам

КСИР заявил об одновременных ракетных ударах по четырем американским базам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об одновременных ракетных ударах по четырем американским базам. Сообщение приводит агентство Fars.

Отмечается, что были атакованы авиабазы Али ас-Салем и Аль-Адири в Кувейте, Ад-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Шейх-Иса в Бахрейне.

Для ударов использовались баллистические и крылатые ракеты с усовершенствованными боеголовками, а также ударные беспилотники. КСИР также заявил об уничтожении более 80 процентов стратегических радаров и иных важных объектов на американских базах.

Ранее посол Ирана в Саудовской Аравии Алиреза Энаяти заявил, что отношениям Тегерана со странами Персидского залива для нормализации потребуется серьезный пересмотр из-за конфликта республики с США и Израилем.

