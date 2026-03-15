22:25, 15 марта 2026Мир

В Иране решили пересмотреть отношения со странами Персидского залива

Посол Ирана Энаяти заявил о пересмотре отношений со странами Персидского залива
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Посол Ирана в Саудовской Аравии Алиреза Энаяти заявил, что отношениям Тегерана со странами Персидского залива для нормализации потребуется серьезный пересмотр из-за конфликта республики с США и Израилем. Его слова приводит Reuters.

«То, что регион наблюдал в течение последних пяти десятилетий, является результатом исключающего подхода (внутри региона) и чрезмерной опоры на внешние силы», — заявил Энаяти.

Энаяти сообщил, что поддерживал контакты с руководством Саудовской Аравии, и отметил, что отношения между сторонами постепенно развиваются по разным направлениям. Он также добавил, что Тегеран обсуждал с Эр-Риядом вопрос о том, чтобы королевство не предоставляло свою территорию для возможных атак на Иран.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна никогда не просила США ни о прекращении огня, ни даже о переговорах. По его словам, Тегеран готов защищаться столько, сколько потребуется. Его сопротивление будет продолжаться до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не поймет, что начал незаконную войну без шансов на победу.

