В Иране решили пересмотреть отношения со странами Персидского залива

Посол Ирана Энаяти заявил о пересмотре отношений со странами Персидского залива

Посол Ирана в Саудовской Аравии Алиреза Энаяти заявил, что отношениям Тегерана со странами Персидского залива для нормализации потребуется серьезный пересмотр из-за конфликта республики с США и Израилем. Его слова приводит Reuters.

«То, что регион наблюдал в течение последних пяти десятилетий, является результатом исключающего подхода (внутри региона) и чрезмерной опоры на внешние силы», — заявил Энаяти.

Энаяти сообщил, что поддерживал контакты с руководством Саудовской Аравии, и отметил, что отношения между сторонами постепенно развиваются по разным направлениям. Он также добавил, что Тегеран обсуждал с Эр-Риядом вопрос о том, чтобы королевство не предоставляло свою территорию для возможных атак на Иран.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна никогда не просила США ни о прекращении огня, ни даже о переговорах. По его словам, Тегеран готов защищаться столько, сколько потребуется. Его сопротивление будет продолжаться до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не поймет, что начал незаконную войну без шансов на победу.