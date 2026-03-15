Миллер сообщил о сложностях для закачки газа в странах ЕС

Глава «Газпрома» Миллер заявил о сложностях для закачки газа в странах ЕС

Низкие запасы газа в хранилищах крупнейших по газопотреблению стран Евросоюза (ЕС) создают сложности для грядущего сезона закачки. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, чьи слова приводит РИА Новости.

«В ПХГ крупнейших по газопотреблению стран уровень запасов значительно ниже среднего показателя по ЕС, именно это создает серьезные сложности для предстоящего сезона закачки», — сказал он.

По его словам, средний уровень заполненности ПХГ в Германии, Франции составляет 18,1 процента. В Нидерландах этот показатель составляет 8 процентов запасов газа, что является минимальным уровнем для 13 марта за всю историю наблюдений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал». Однако глава государства подчеркнул, что российской стороне «нужно не ждать, пока Европа демонстративно захлопнет дверь в отношении энергопоставок, а перевести объемы на другие рынки».