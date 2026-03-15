Москвичам пообещали рекордное тепло

Синоптик Тишковец заявил, что температура в Москве 15 марта поднимется до +13

Температура воздуха в Москве поднимется до плюс 13 градусов Цельсия в воскресенье, 15 марта, что самым высоким значением за последние 11 лет. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик пообещал, что в воскресенье в Москве ожидается рекордное тепло. «Ветер юго-восточный, 1-6 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10… плюс 13. Таким образом, будет побит температурный рекорд для 15 марта, который держался с 2015 года, когда было плюс 9,8», — рассказал Тишковец.

Он также добавил, что до середины недели с 16 по 22 марта на пике максимального дневного прогрева температура будет составлять от 8 до 11 градусов тепла. При этом ночью значения будут опускать от минус 1 до минус 4 градусов, подчеркнул синоптик.

Ранее Тишковец назвал срок исчезновения снега. Он полностью растает к 12 апреля, предположил специалист.