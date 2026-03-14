00:17, 15 марта 2026

На Украине оценили действия Зеленского статьей советского Уголовного кодекса

Дубинский: Действия Зеленского попадают под статью «вредительство»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Действия украинского лидера Владимира Зеленского попадают под статью «вредительство» (ст. 69 УК РСФСР). Так действия политика оценил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«В принципе все, что делает зеленский, подводится под статью советского кодекса “вредительство”», — написал Дубинский (орфография и пунктуация сохранены).

В частности, блокировка транзита нефти в Венгрию привела к тому, что Бухарест блокировал предоставление Украине кредита. Также, несмотря на дефицит беспилотников, часть дронов была направлена на Ближний Восток.

Ранее Зеленский выразил обеспокоенность из-за решения США смягчить санкции на российскую нефть. По его мнению, это решение пополнит бюджет России на сумму около 10 миллиардов долларов.

