Найден последний гражданин Советского Союза

Жительница Узбекистана более 30 лет прожила с паспортом Советского Союза

В Узбекистане нашли последнего гражданина Советского Союза. Об этом пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на Минюст азиатской страны.

Речь идет о 53-летней жительнице Самаркандской области, которая, выйдя в 1992 году замуж, сменила место жительства, но не заменила удостоверение личности. В результате женщина более 30 лет прожила с паспортом несуществующего государства.

«После того как ситуация была выявлена, районные отделы юстиции совместно с подразделением миграции и оформления гражданства приняли необходимые меры», — подчеркнули в Минюсте Узбекистана.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва считает бессмысленным восстановление СССР и исключает возможность таких событий. Он также призвал не искать виноватых в распаде государства и выразил уверенность, что этот процесс был связан с ее политико-экономическим устройством.