Путин высказался о восстановлении СССР

Путин: Восстановление СССР бессмысленно и исключено

Москва считает бессмысленным восстановление СССР и исключает возможность таких событий. Об этом в интервью India Today заявил президент России Владимир Путин.

«Реинтеграция чего? Советского Союза? Нет, конечно, это просто исключено. Таких целей нет. Это бессмысленно. Это нецелесообразно», — заявил российский лидер.

Он призвал не искать виноватых в распаде Советского Союза и выразил уверенность, что распад страны был связан с ее политико-экономическим устройством.

В ходе интервью президент России также прокомментировал сообщения о создании единой валюты БРИКС. По его словам, общий валютный механизм не является первостепенной задачей организации и к такому решению надо идти постепенно.