Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:02, 4 декабря 2025Бывший СССР

Путин высказался о восстановлении СССР

Путин: Восстановление СССР бессмысленно и исключено
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Москва считает бессмысленным восстановление СССР и исключает возможность таких событий. Об этом в интервью India Today заявил президент России Владимир Путин.

«Реинтеграция чего? Советского Союза? Нет, конечно, это просто исключено. Таких целей нет. Это бессмысленно. Это нецелесообразно», — заявил российский лидер.

Он призвал не искать виноватых в распаде Советского Союза и выразил уверенность, что распад страны был связан с ее политико-экономическим устройством.

В ходе интервью президент России также прокомментировал сообщения о создании единой валюты БРИКС. По его словам, общий валютный механизм не является первостепенной задачей организации и к такому решению надо идти постепенно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон в Китае поднял вопрос об Украине. Почему его обвинили в трусости и малодушии?

    Верховный суд привлек к делу Долиной дочь и внучку певицы

    Путин порассуждал о поиске виноватых в распаде СССР

    «Галатасарай» потребовал возбудить уголовное дело против взявшего себя за гениталии игрока

    Российские туристы занялись сексом на пляже Таиланда и попали под арест

    Парень написал звездам «Кривого зеркала» и столкнулся с неожиданной реакцией

    Умер проводивший деноминацию рубля экс-глава Центробанка

    Путина рассмешил вопрос про Крым

    Жена разоблачила обманувшего ее мужа благодаря стихийному бедствию

    Путин высказался о восстановлении СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok