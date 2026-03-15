Названа причина смерти заслуженного артиста России Ершова

Сын актера Владимира Ершова: Артист умер от инсульта

Причиной смерти заслуженного артиста России Владимира Ершова стал инсульт. Об этом заявил его сын Иван Ершов в беседе с ТАСС.

Дата и место прощания с актером пока неизвестны. Его сын сказал, что информация об этом появится позже.

О смерти актера сообщила пресс-служба Театра на Бронной, где он служил многие годы.

Владимир Ершов известен по ролям в культовом сериале «Следствие ведут знатоки», а также в фильмах «Визит к Минотавру», «Государственная граница» и других.