23:03, 15 марта 2026

Названа причина смерти заслуженного артиста России Ершова

Сын актера Владимира Ершова: Артист умер от инсульта
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Ершов. Кадр: фильм «Птичье молоко»

Причиной смерти заслуженного артиста России Владимира Ершова стал инсульт. Об этом заявил его сын Иван Ершов в беседе с ТАСС.

Ершов-младший уточнил, что «Владимир Александрович умер от инсульта».

Дата и место прощания с актером пока неизвестны. Его сын сказал, что информация об этом появится позже.

О смерти актера сообщила пресс-служба Театра на Бронной, где он служил многие годы.

Владимир Ершов известен по ролям в культовом сериале «Следствие ведут знатоки», а также в фильмах «Визит к Минотавру», «Государственная граница» и других.

