Умер известный по сериалу «Следствие ведут знатоки» заслуженный артист России

На 69-м году жизни скончался заслуженный артист России Владимир Ершов. О смерти актера сообщила пресс-служба Театра на Бронной, где он служил многие годы.

Причины смерти актера не уточняются. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Широкому зрителю Владимир Ершов известен по ролям в культовом сериале «Следствие ведут знатоки», а также в фильмах «Визит к Минотавру», «Государственная граница» и других. С 1984 года и до последних дней жизни он также служил в Театре на Бронной.

