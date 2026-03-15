15 марта 2026

Умер известный по сериалу «Следствие ведут знатоки» заслуженный артист России

На 69-м году жизни умер актер Владимир Ершов

Кадр: фильм «Птичье молоко»

На 69-м году жизни скончался заслуженный артист России Владимир Ершов. О смерти актера сообщила пресс-служба Театра на Бронной, где он служил многие годы.

Причины смерти актера не уточняются. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Широкому зрителю Владимир Ершов известен по ролям в культовом сериале «Следствие ведут знатоки», а также в фильмах «Визит к Минотавру», «Государственная граница» и других. С 1984 года и до последних дней жизни он также служил в Театре на Бронной.

Ранее на 74-м году жизни скончался член Союза кинематографистов России, актер, каскадер и писатель Александр Карин.

