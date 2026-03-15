18:51, 15 марта 2026

Умер актер из фильма «Вам и не снилось...»

Умер актер из фильма «Вам и не снилось...» Карин
Варвара Митина (редактор)

Кадр: фильм «Ярослав Мудрый»

На 74-м году жизни скончался член Союза кинематографистов России, актер, каскадер и писатель Александр Карин. Об этом Союз кинематографистов сообщил в своем Telegram-канале.

Дата и время прощания и похорон будут объявлены дополнительно.

Карин родился 28 апреля 1952 года. В 1977 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, а в 1989 году — Высшие курсы режиссеров и сценаристов (мастерская Ролана Быкова).

С 1978 по 1989 год Карин работал в кино как актер, каскадер и постановщик трюков.
Среди его известных ролей: Бедряга в фильме «Эскадрон гусар летучих», Рубач в «Ярославе Мудром», стрелец Дроздов в «России молодой», Тороп в «Руси изначальной», учитель фехтования в «Петре Великом» и учитель физкультуры в «Вам и не снилось...».

Ранее сообщалось о смерти актера Николая Гаро.

