Умер актер из легендарных советских комедий

Умер актер из «Кавказской пленницы» и «Кин-дза-дза» Николай Гаро

Советский и российский актер Николай Гаро умер 14 марта. Об этом пишет aif.ru.

Гаро стал известен благодаря своим работам в легендарных советских комедиях. Одной из его первых ролей в кино стал водитель рефрижератора в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Затем он сыграл господина ПЖ в комедии «Кин-дза-дза».

Николай Гаро родился 3 декабря 1937. Сначала он снимался в кино, а потом стал заниматься продюсированием. Гаро руководил съемками таких картин, как «Черный монах», «Командир счастливой "Щуки"», «Курочка Ряба» и других. С 1995 году он возглавлял киностудию «Луч».

