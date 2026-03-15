Умер актер из легендарных советских комедий

14:38, 15 марта 2026Культура

Умер актер из «Кавказской пленницы» и «Кин-дза-дза» Николай Гаро
Варвара Митина (редактор)
Николай Гаро . Кадр: фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Советский и российский актер Николай Гаро умер 14 марта. Об этом пишет aif.ru.

Гаро стал известен благодаря своим работам в легендарных советских комедиях. Одной из его первых ролей в кино стал водитель рефрижератора в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Затем он сыграл господина ПЖ в комедии «Кин-дза-дза».

Николай Гаро родился 3 декабря 1937. Сначала он снимался в кино, а потом стал заниматься продюсированием. Гаро руководил съемками таких картин, как «Черный монах», «Командир счастливой "Щуки"», «Курочка Ряба» и других. С 1995 году он возглавлял киностудию «Луч».

7 марта на 82-м году жизни умер актер театра и кино, заслуженный артист России Валерий Бочкин.

