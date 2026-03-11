Реклама

Культура
10:59, 11 марта 2026Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Валерий Бочкин

Заслуженный артист России Валерий Бочкин умер в 81 год после третьего инсульта
Ольга Коровина

Кадр: сериал «Улицы разбитых фонарей - 5»

Актер театра и кино, заслуженный артист России Валерий Бочкин умер на 82-м году жизни. Об этом пишет aif.ru.

Сообщается, что актер ушел из жизни 7 марта. Причиной стал инсульт, случившийся в третий раз. По данным источника, Бочкина похоронят на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге 12 марта.

Валерий Бочкин наиболее известен по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». С 1987 года актер служил в театре «На Неве». В 1997 году он был удостоен звания заслуженного артиста России.

Ранее сообщалось, что балерина, народная артистка России Нинель Петрова умерла на 102-м году жизни. Балерина исполняла партии в «Маскараде» Льва Лапутина, «Вечной весне» Леонида Якобсона, «Спартаке» Арама Хачатуряна.

