Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Валерий Бочкин

Заслуженный артист России Валерий Бочкин умер в 81 год после третьего инсульта

Актер театра и кино, заслуженный артист России Валерий Бочкин умер на 82-м году жизни. Об этом пишет aif.ru.

Сообщается, что актер ушел из жизни 7 марта. Причиной стал инсульт, случившийся в третий раз. По данным источника, Бочкина похоронят на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге 12 марта.

Валерий Бочкин наиболее известен по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». С 1987 года актер служил в театре «На Неве». В 1997 году он был удостоен звания заслуженного артиста России.

