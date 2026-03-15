Предсказано влияние конфликта вокруг Ирана на стоимость овощей в России

Овощевод Казаков: Цены на огурцы и помидоры в России не поменяются из-за Ирана

Несмотря на внешние события, в ближайшее время прогнозируется низкая волатильность цен на огурцы и помидоры в России, считает исполнительный директор Плодоовощного союза Андрей Казаков. О том, изменится ли стоимость продуктов из-за ситуации в Иране, он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Анализ показывает, что, во-первых, импорт огурцов из Ирана не оказывает значимого влияния на рыночную ситуацию в России, а, во-вторых, в период с марта по октябрь поставки данной культуры и вовсе прекращаются, что делает ее присутствие сугубо сезонным фактором», — поделился овощевод.

Собеседник указал, что длительное логистическое плечо при транспортировке иранского огурца приводит к высокому проценту потерь продукции. В итоге его закупочная цена становится сопоставима с ценой российского овоща. При этом по вкусовым качествам и степени свежести импортный продукт уступает продукции отечественных производителей, добавил Казаков.

В текущих условиях поставки овощей из Ирана фактически прекратились, отметил эксперт. Он убежден, что освободившаяся доля импорта будет замещена: по томатам — за счет других стран, по огурцам — за счет собственного производства.

Уровень самообеспеченности по огурцу уже достигает 93 процента, сообщил овощевод. Пик импорта (февраль) пройден, и со второй половины февраля на рынок начали поступать дополнительные объемы из полупромышленных теплиц и сезонных парников южных регионов, что уже привело к снижению цен и повышению доступности продукции, обозначил он.

В марте 2026 года оптовые цены на гладкий среднеплодный огурец продолжают снижаться и составляют 100-120 рублей за килограмм, что вдвое ниже февральских показателей. Эта тенденция отражается и на рознице: цены держатся на уровне около 200 рублей за килограмм в зависимости от региона. Таким образом, уход Ирана с рынка никак не повлияет на стоимость огурцов Андрей Казаков овощевод

Что касается иранских томатов, то сейчас их активно замещают Азербайджан, Туркменистан и Турция, так как отечественные производители в зимние месяцы и ранней весной оперативно нарастить объемы не могут, сообщил эксперт. Однако, по оперативным данным, оптовые цены на томаты в марте 2026 года из-за высокой конкуренции и курса валют пока на 15 процентов ниже прошлогодних, подчеркнул он. При этом пик цен на томаты обычно приходится на апрель, и объем импорта в этом месяце максимален, добавил собеседник «Ленты.ру».

«В общем объеме российского рынка доля иранских томатов и огурцов составляет всего 3,4 и 1,4 процента соответственно. По оценкам Плодоовощного союза, доля Ирана могла снизиться еще до эскалации конфликта из-за аномальных холодов зимой 2025-2026 годов, повлиявших на урожай, и резкого роста стоимости фрахта в Каспийском море, снизившего конкурентоспособность иранской продукции», — поделился овощевод.

Благодаря системной работе сельхозпроизводителей и поддержке Минсельхоза России рынок томатов и огурцов сохраняет стабильность Андрей Казаков овощевод

Ранее отчет Международного энергетического агентства (МЭА) показал, что главными проигравшими от масштабных перебоев с поставками ближневосточной нефти из-за блокировки Ираном Ормузского пролива рискуют оказаться крупнейшие мировые потребители сырья — Китай и Индия.

