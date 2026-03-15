Появилась информация о состоянии здоровья нового верховного лидера Ирана

11:44, 15 марта 2026Мир

Глава МИД Ирана Арагчи: Состояние нового верховного лидера Хаменеи хорошее
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Hamed Jafarnejad / ISNA / WANA / Reuters

Состояние нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи хорошее. Об этом заявил глава МИД республики Аббас Арагчи в интервью изданию Al Araby Al Jadeed.

«Лидер революции находится в добром здравии и в полной мере управляет ситуацией», — пояснил он.

Министр также отметил, что обстановка в Иране стабильная. В государственных институтах или армии нет никаких расколов, добавил Арагчи.

12 марта пресс-секретарь иранского МИД Эсмаил Багаи выступил с заявлением, что Моджтаба был ранен, но с ним все в порядке. Дипломат отвечал, что ему просто некомфортно быть на публике в таком состоянии. На следующий день министр обороны США Пит Хегсет на брифинге заявил, что Вашингтону известно, что Моджтаба «ранен и, вероятно, обезображен».

