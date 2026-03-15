Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:55, 15 марта 2026

Трамп сделал новое загадочное заявление о верховном лидере Ирана

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amir Kholousi / ISNA /WANA / Reuters

Президент Штатов Дональд Трамп выразил сомнение в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив. Об этом политик заявил в интервью телеканалу NBC.

«Я не знаю, жив ли он вообще. Пока никто не смог его показать. Я слышал, что его нет в живых. Если это не так, то он должен сделать кое-что очень умное для своей страны, а именно сдаться», — высказался он.

12 марта пресс-секретарь иранского МИДа Эсмаил Багаи выступил с заявлением, что Моджтаба был ранен, но с ним все в порядке. Дипломат отвечал, что ему просто некомфортно быть на публике в таком состоянии. На следующий день министр обороны США Пит Хегсет на брифинге заявил, что Вашингтону известно, что Моджтаба «ранен и, вероятно, обезображен».

Ранее сообщалось, что мранский народ требует кровной мести за смерть бывшего верховного лидера республики Али Хаменеи. Вашингтон столкнется с суровым возмездием, если решится на покушение в отношении нового руководителя страны. Об этом рассказал посол Казем Джалали.

12 марта вышло первое обращение нового иранского лидера Моджтабы Хаменеи. Аятолла дал обещание отомстить Израилю и США, подчеркнув, что Иран не оставит без внимания пролитую кровь каждого мученика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok