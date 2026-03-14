Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:47, 14 марта 2026Мир

В Иране высказались о кровной мести за смерть Хаменеи

Посол Джалали: Народ Ирана требует кровной мести за смерть Али Хаменеи
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Иранский народ требует кровной мести за смерть бывшего верховного лидера республики Али Хаменеи. Вашингтон столкнется с суровым возмездием, если решится на покушение в отношении нового руководителя страны, о чем рассказал журналистам РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Мы хотим кровной мести за нашего лидера (аятоллу Али Хаменеи — прим. «Ленты.ру»). Народ разгневан и требует мести за пролитую кровь», — заявил Джалали, добавив, что американцы в перспективе «столкнутся в будущем с суровым возмездием».

У дипломата спросили, какие будут ответные действия Тегерана, если США и Израиль попробуют совершить покушение на нового главу Исламской Республики Моджтабу Хаменеи. Он заявил, что «ответ Ирана вы видите сегодня».

12 марта вышло первое обращение нового иранского лидера Моджтабы Хаменеи. Аятолла дал обещание отомстить Израилю и США, подчеркнув, что Иран не оставит без внимания пролитую кровь каждого мученика. Он также заявил, что Иран будет продолжать «эффективную и беспощадную» оборону, используя заблокированный Ормузский пролив как рычаг давления в этом конфликте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok