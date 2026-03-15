Бывший СССР
14:24, 15 марта 2026Бывший СССР

Появились подробности о референдуме по новой конституции в Казахстане

Явка на референдум по новой конституции Казахстана превысила 50%
Варвара Митина (редактор)

Фото: Карина Канчурина / ТАСС

Явка на референдум по новой Конституции Казахстана превысила 50 процентов, что позволяет считать его состоявшимся. Об этом пишет ТАСС.

По состоянию на 14:00 (12:00 мск) свой голос отдали 51,93 процента граждан, или 6 471 378 человек. Самая большая явка зафиксирована в Кызылординской области — проголосовали уже 64 процента жителей региона. Наиболее низкая явка остается в самом крупном мегаполисе страны, в Алма-Ате — проголосовал 21 процент жителей. В столице Астане явка превышает 40 процентов.

Наблюдатели от Содружества Независимых Государств (СНГ) сообщили о стабильном росте явки населения на этот референдум, а также о значительной вовлеченности казахстанской молодежи в избирательный процесс.

В новой конституции хотят утвердить: учреждение поста вице-президента, переход от двухпалатного парламента к однопалатному, создание высшего консультативного органа с правом законодательной инициативы — Народного совета, а также закрепление приоритета национального права над международным и другое.

Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что следующие выборы президента пройдут в 2029 году.

