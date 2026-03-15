12:54, 15 марта 2026

Представившийся итальянцем гражданин Индии обманул россиянку

Варвара Митина (редактор)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom  

Жительница Краснодара Екатерина едва не попалась в сети брачного афериста, с которым познакомилась на сайте знакомств. Об этом женщина рассказала РИА Новости.

Мужчина представился итальянцем Джо, но оказался выходцем из Индии по имени Джозеф-Раджеш, женатым на уроженке Белоруссии. Через неделю переписки они встретились в Стамбуле, где он признался в любви и начал строить совместные планы.

Обман раскрылся случайно — женщина нашла в номере отеля его индийский паспорт с пометкой о супруге. Сам аферист утверждал, что брак расторгнут, но его жена, с которой Екатерина связалась, рассказала обратное: развод не оформлен, она терпит насилие и угрозы, а денег на адвоката у нее нет.

Также выяснилось, что у афериста шестеро детей от пяти женщин, он получает пособие в Италии, но при этом планировал сбежать в Китай. Екатерина прекратила общение и призвала других быть осторожнее.

Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала о том, какие женщины чаще всего становятся жертвами брачных аферистов.

