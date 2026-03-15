Президент Египта поговорил с лидерами стран Персидского залива из-за конфликта в регионе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел серию телефонных переговоров с лидерами государств Персидского залива. Об этом сообщила пресс-служба египетского лидера.
Ас-Сиси обсудил ситуацию с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом ат-Тани, королем Иордании Абдаллой II и президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.
Как отмечается в заявлении египетского лидера, Каир активизирует усилия, направленные на деэскалацию напряженности в регионе. Параллельно с этим глава МИД Египта совершает турне по странам Залива.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об эвакуации в районах, расположенных рядом с американскими промышленными предприятиями на Ближнем Востоке.