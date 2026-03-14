Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:58, 14 марта 2026

КСИР сообщил об эвакуации рядом с американскими промышленными предприятиями

КСИР сообщил об эвакуации рядом с американскими предприятиями на Ближнем Востоке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об эвакуации в районах, расположенных рядом с американскими промышленными предприятиями на Ближнем Востоке. Их заявление приводит телеканал Al Jazeera.

Утверждается, что в результате ударов США и Израиля были повреждены предприятия, погибли рабочие. КСИР в ответ заявил, что все американские предприятия на Ближнем Востоке являются законными целями ударов.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США, развязав войну против Ирана, оказались в западне, из которой не получится выбраться на своих условиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США отвергли усилия арабских стран по урегулированию конфликта с Ираном

    В Иране дерзко высказались о хваленом зонтике безопасности США

    В России сделали подарок выполнившему «прыжок кобры» борцу

    Раскрыты подробности убийства москвички футболистом

    КСИР сообщил об эвакуации рядом с американскими промышленными предприятиями

    Финский политик сделал неожиданное заявление о России

    Эпичное извержение одного из самых активных вулканов в мире попало на видео

    США запустили противобункерную ракету по Ирану

    Нетаньяху обратился к Украине с одной просьбой

    Раскрыта причина смерти заслуженной артистки РСФСР Арининой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok