Раскрыта причина аварии с трамваями в Москве

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
20:56, 15 марта 2026Авто

Причиной аварии с трамваями в Москве стал сбой в системе управления вагонами
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Елизавета Суглобова / ТАСС

Специальная комиссия завершила предварительное расследование причин столкновения двух трамваев на улице Водников в Москве. Об этом Дептранс Москвы сообщил в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что к аварии привел сбой в системе управления одним из вагонов. Эксперты продолжают детально изучать обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел днем 15 марта. Два трамвая маршрута № 6 столкнулись на северо-западе столицы. В результате пострадали 22 человека, включая пятерых несовершеннолетних. Всем им была оказана медицинская помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok