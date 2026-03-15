Раскрыта причина аварии с трамваями в Москве

Причиной аварии с трамваями в Москве стал сбой в системе управления вагонами

Специальная комиссия завершила предварительное расследование причин столкновения двух трамваев на улице Водников в Москве. Об этом Дептранс Москвы сообщил в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что к аварии привел сбой в системе управления одним из вагонов. Эксперты продолжают детально изучать обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел днем 15 марта. Два трамвая маршрута № 6 столкнулись на северо-западе столицы. В результате пострадали 22 человека, включая пятерых несовершеннолетних. Всем им была оказана медицинская помощь.