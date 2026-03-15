Число пострадавших при ДТП с трамваями в Москве выросло

Число пострадавших при ДТП в Москве выросло до 18

Число пострадавших при ДТП с трамваями в Москве выросло до 18. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-секретаря Московского метрополитена Дмитрия Бочкова.

«За рулем трамваев находились опытные водители, у одного из них стаж 23 года. Обва водителя проходили необходимый предрейсовый медицинский осмотр», — рассказал Бочков.

По его словам, вместо трамваев сейчас по данному маршруту ходят автобусы.

О ДТП стало известно ранее 15 марта. На месте находятся 20 машин скорой помощи. По данным ТАСС, авария произошла на дублере Волоколамского шоссе. Изначально сообщалось о 10 пострадавших.