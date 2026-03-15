11:02, 15 марта 2026Авто

Названа причина ДТП с трамваями в Москве

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Селезнев / ТАСС

Причиной ДТП с двумя трамваями в Москве стал сход одного из них с рельсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.

«По предварительным данным, причиной ДТП стал сход одного из трамваев с рельсов. В результате аварии пострадали 10 человек», — говорится в сообщении.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

О ДТП стало известно ранее 15 марта. На месте находятся 20 машин скорой помощи. По данным ТАСС, авария произошла на дублере Волоколамского шоссе.

    Последние новости

    Стало известно о самом крупном налете дронов ВСУ на Москву с начала года

    Оценены сроки продолжения иранского конфликта

    На полигоне под Киевом уничтожили ценный груз из Франции

    В России назвали эффективный способ критически ослабить ВСУ

    Названа причина ДТП с трамваями в Москве

    Массированный удар роем дронов по ВСУ сняли на видео

    В аэропортах Московского региона ввели временные ограничения

    Украина бойкотирует церемонию закрытия Паралимпиады

    Стало известно о летевших к Москве сбитых беспилотниках

    Москвичам пригрозили тюрьмой за подглядывания за соседями

    Все новости
