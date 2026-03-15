Названа причина ДТП с трамваями в Москве

Причиной ДТП с двумя трамваями в Москве назвали сход одного из них с рельсов

Причиной ДТП с двумя трамваями в Москве стал сход одного из них с рельсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.

«По предварительным данным, причиной ДТП стал сход одного из трамваев с рельсов. В результате аварии пострадали 10 человек», — говорится в сообщении.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

О ДТП стало известно ранее 15 марта. На месте находятся 20 машин скорой помощи. По данным ТАСС, авария произошла на дублере Волоколамского шоссе.