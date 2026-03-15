Больше 10 человек пострадали при столкновении трамваев в Москве

Больше 10 человек пострадали при столкновении трамваев в районе Покровское-Стрешнево в Москве. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в Telegram.

По словам собеседника издания, одного человека заблокировало, его вызволили. С пострадавшими работают медики.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что авария произошла на дублере Волоколамского шоссе. По информации агентства, пострадали 13 человек. На месте находятся 20 машин скорой помощи.

Ранее в деревне Десна в Новой Москве столкнулись такси и маршрутка. В результате пострадали десять человек.

До этого восемь человек получили травмы при столкновении автобуса и грузовика на Ленинском проспекте в центре Москвы. В сети также появились кадры, на которых видно, как автомобиль таранит пассажирское транспортное средство.