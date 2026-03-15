13:17, 15 марта 2026Россия

Раскрыто количество выпущенных по российскому городу ракет ВСУ

ВСУ выпустили по Белгороду 12 ракет в ночь с 14 по 15 марта
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 14 по 15 марта выпустили по Белгороду 12 ракет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате обстрела были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, пять квартир, частный дом, соцобъект и 11 автомобилей. На территории одного из объектов загорелись здание и оборудование. Пожарным удалось потушить огонь.

Рано утром 15 марта сообщалось, что ВСУ атаковали Белгородскую область ракетами, предположительно, HIMARS.

