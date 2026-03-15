ВСУ атаковали ракетами российский регион

ВСУ атаковали ракетами Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область ракетами, предположительно, HIMARS. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, в Белгороде прозвучало около 20 взрывов. Первые звуки были слышны в 3:20.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил атаку на город. По его словам, на территории одного из объектов в областном центре произошло возгорание.

«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — написал Гладков.

Ранее в Шебекино беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ атаковал коммерческий объект, пострадали четыре женщины.