Минобороны России сообщило о боях с «Азовом» в зоне СВО

Подразделения российской группировки войск «Центр» вступили в бой и нанесли поражение украинской бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, российские бойцы также столкнулись с формированиями шести бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Марьевка, Доброполье, Торецкое, Новоалександровка, Белицкое, Гришино и Шевченко Донецкой народной республики, а также Райполе, Новоподгорное и Новопавловка Днепропетровской области.

По данными Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Центра» более 295 военнослужащих, 18 автомобилей, 11 боевых бронемашин, 2 бронетранспортера и 4 артиллерийских орудия.

Ранее стало известно о подготовке покушения на основателя полка «Азов» Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По данным Службы безопасности Украины, задержан оператор беспилотников, который якобы готовил ракетно-бомбовый удар по офицеру.