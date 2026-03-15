Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 15 марта 2026

Российская армия вступила в бой с «Азовом»

Минобороны России сообщило о боях с «Азовом» в зоне СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Подразделения российской группировки войск «Центр» вступили в бой и нанесли поражение украинской бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, российские бойцы также столкнулись с формированиями шести бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Марьевка, Доброполье, Торецкое, Новоалександровка, Белицкое, Гришино и Шевченко Донецкой народной республики, а также Райполе, Новоподгорное и Новопавловка Днепропетровской области.

По данными Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Центра» более 295 военнослужащих, 18 автомобилей, 11 боевых бронемашин, 2 бронетранспортера и 4 артиллерийских орудия.

Ранее стало известно о подготовке покушения на основателя полка «Азов» Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По данным Службы безопасности Украины, задержан оператор беспилотников, который якобы готовил ракетно-бомбовый удар по офицеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok