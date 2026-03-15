Российские бойцы уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ

Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»

Экипажи самолетов Су-25 уничтожили опорный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Юг». Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России FPV-дронами испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» сбили тараном украинские дроны, в том числе RQ-35 Heidrun производства Дании.