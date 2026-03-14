ВС России уничтожили датский беспилотник ВСУ тараном

ВС России уничтожили датский беспилотник RQ-35 Heidrun ВСУ тараном

Вооруженные силы (ВС) России FPV-дронами испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» сбили тараном украинские дроны, в том числе RQ-35 Heidrun производства Дании. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Уточняется, что также были сбиты разведывательные «Мары», многофункциональный «Сыч», RQ-35 Heidrun (производства Дании), «Щедрик», «Лелека» и FlyEye (производства Польши), дроны-камикадзе Vector (производства Германии) и Hornet (производства США).

Помимо этого, ВС России ликвидировали разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark и дроны-бомбардировщики Backfire 70.

В феврале концерн «Калашников» сообщил о создании нового тактического управляемого боеприпаса «КУБ-10МЭ». Дальность аппарата, созданного с учетом опыта СВО, превышает сто километров.