Сбитый бомбардировщик ВСУ с отметками о выполнении боевых задач сняли на видео

Бомбардировщик Вооруженных сил Украины (ВСУ) с отметками о выполнении боевых задач, сбитый в зоне ответственности группировки войск «Центр», сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья».

«Постами воздушного наблюдения сбит интересный экземпляр оборудованный под метание бомб», — говорится в сообщении.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) России за день сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала 2026 года.