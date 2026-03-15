FT: США не будут вводить новые санкции против российской нефти

США отказались вводить новые санкции против нефти из России. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что чиновники из Европы пытались убедить Вашингтон оказывать давление на Москву на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

До этого Минфин США снял с операции по продаже нефти и нефтепродуктов из России, которые были загружены на суда до 12 марта.

Ранее декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев заявил, что страны Европейского союза семимильными шагами устремятся к новому энергокризису, если вслед за США не ослабят санкции против российской нефти.