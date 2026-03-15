Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:02, 15 марта 2026Мир

Стала известна судьба российского капитана с задержанного властями Швеции танкера

В Швеции суд арестовал капитана танкера Sea Owl I
Варвара Митина (редактор)

Фото: Swedish Coast Guard / AP

В Швеции суд арестовал капитана танкера Sea Owl I, который является гражданином России. Об этом пишет агентство TT.

Россиянина подозревают в использовании поддельных документов. По мнению суда, для взятия под стражу есть достаточные основания.

12 марта береговая охрана Швеции перехватила в Балтийском море танкер Sea Owl I под коморским флагом. Судно находится под санкциями нескольких стран, включая Европейский союз. Позднее выяснилось, что из 24 работающих на судне моряков, у десяти, в том числе у капитана, российское гражданство, остальные являются гражданами Индонезии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok