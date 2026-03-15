Стало известно о жертве удара ВСУ в Запорожской области

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на частное домовладение в селе Вершина Куйбышевского муниципального округа погибла мирная жительница, еще одна получила ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу округа Кирилла Белова.

«Вооруженные формирования Украины ударили тремя беспилотниками-камикадзе по частному домовладению в селе Вершина. В результате погибла женщина 1978 года рождения, получила ранения мирная жительница 1954 года рождения. Она была госпитализирована», — сообщил он.

Также Белов сообщил, что в результате атаки произошел пожар, сгорели гараж, автомобиль и хозпостройка.

Ранее стало известно, что сын известного российского бойца смешанных единоборств (ММА) Вячеслава Дацика Ярослав погиб в зоне проведения спецоперации на Украине.