20:38, 15 марта 2026Россия

Стало известно о жертве удара ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области в результате удара ВСУ погибла женщина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на частное домовладение в селе Вершина Куйбышевского муниципального округа погибла мирная жительница, еще одна получила ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу округа Кирилла Белова.

«Вооруженные формирования Украины ударили тремя беспилотниками-камикадзе по частному домовладению в селе Вершина. В результате погибла женщина 1978 года рождения, получила ранения мирная жительница 1954 года рождения. Она была госпитализирована», — сообщил он.

Также Белов сообщил, что в результате атаки произошел пожар, сгорели гараж, автомобиль и хозпостройка.

Ранее стало известно, что сын известного российского бойца смешанных единоборств (ММА) Вячеслава Дацика Ярослав погиб в зоне проведения спецоперации на Украине.

