17:26, 15 марта 2026Россия

Сын известного российского спортсмена погиб в зоне СВО

Сын российского бойца ММА Дацика Ярослав погиб в зоне СВО
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сын известного российского бойца смешанных единоборств (ММА) Вячеслава Дацика Ярослав погиб в зоне проведения спецоперации на Украине (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Дацика, его сына не стало после атаки украинского беспилотника. Другие подробности он не привел.

Уточняется, что боксер планировал служить в одной бригаде с Ярославом. Кроме того, отметило агентство, Дацик неоднократно посещал зону СВО с сентября 2023 года.

Ранее стало известно, что актер Николай Ткаченко, игравший в сериалах «Универ» и «СашаТаня», погиб на СВО, куда он ушел добровольцем. Уточнялось, что артисту было 36 лет.

До этого сообщалось, что в зоне проведения спецоперации погиб актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Вадим Алферов. В 2024 году он подписал контракт с Минобороны и поступил на службу в мотострелковый полк.

