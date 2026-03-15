Украинские националисты проходят службу в подразделениях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) формально, проводя большую часть времени в Киеве, пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Командование БПЛА Украины продолжает использовать свои подразделения для формального устройства украинских общественных и политических деятелей», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово бегут офицеры и националисты с опытом так называемой «антитеррористической операции» (АТО).

