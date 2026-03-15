10:52, 15 марта 2026Путешествия

В аэропортах Московского региона ввели временные ограничения

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В аэропортах Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково вели временные ограничения. Об этом сообщила Росавиация, пишет РИА Новости.

Подчеркивается, что ограничения на прием и вылет рейсов введены с целью обеспечения безопасности.

С 14 марта средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву. Атака стала самой масштабной с начала 2026 года. Только за субботу над Московским регионом уничтожены более 60 дронов.

Согласно информации, опубликованной мэром Москвы Сергеем Собяниным, с полуночи 15 марта силы ПВО обезвредили 28 беспилотников, 26 из них сбиты за утро.

    Последние новости

    Стало известно о самом крупном налете дронов ВСУ на Москву с начала года

    Войну США с Ираном связали с завершением украинского конфликта

    Стало известно об алкоголе в райдере у певицы Славы

    Оценены сроки продолжения иранского конфликта

    На полигоне под Киевом уничтожили ценный груз из Франции

    В России назвали эффективный способ критически ослабить ВСУ

    Названа причина ДТП с трамваями в Москве

    Массированный удар роем дронов по ВСУ сняли на видео

    В аэропортах Московского региона ввели временные ограничения

    Украина бойкотирует церемонию закрытия Паралимпиады

    Все новости
