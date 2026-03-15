В аэропортах Московского региона ввели временные ограничения

Ограничения введены в аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево

В аэропортах Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково вели временные ограничения. Об этом сообщила Росавиация, пишет РИА Новости.

Подчеркивается, что ограничения на прием и вылет рейсов введены с целью обеспечения безопасности.

С 14 марта средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву. Атака стала самой масштабной с начала 2026 года. Только за субботу над Московским регионом уничтожены более 60 дронов.

Согласно информации, опубликованной мэром Москвы Сергеем Собяниным, с полуночи 15 марта силы ПВО обезвредили 28 беспилотников, 26 из них сбиты за утро.