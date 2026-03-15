Стало известно о летевших к Москве сбитых беспилотниках

Собянин заявил, что силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

Стало известно о сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), летевших к Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву», — заявил Собянин.

Позднее мэр рассказал об уничтожении еще восьми дронов, пытавшихся атаковать Москву.

Он добавил, что на месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что 14 марта средства ПВО сбили 64 беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом также сообщил мэр российской столицы.

До этого Минобороны России рассказало о 280 сбитых украинских дронах. Уточнялось, что их уничтожили над Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской областями и другими регионами. 47 из них направлялись на Москву.