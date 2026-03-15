10:31, 15 марта 2026

В Госдуме предложили способ сэкономить на коммунальных платежах

Депутат Кошелев предложил дать право жильцам управлять отоплением в квартирах
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил способ экономить на коммунальных платежах. В разговоре с РИА Новости он призвал дать жильцам самостоятельно управлять отоплением в квартирах.

Кошелев подчеркнул, что централизованное отопление ориентировано на средние показатели, и в межсезонье в квартирах может быть слишком холодно или слишком жарко. Депутат, в частности, предложил создать в каждой квартире автономную систему, с помощью которой можно было бы управлять нагревом батарей и определять с помощью индивидуального счетчика, сколько фактически было израсходовано тепла.

«Такой подход можно назвать наиболее справедливым: он предполагает оплату исключительно за тот объем тепловой энергии, который был реально израсходован. Это, в свою очередь, мотивирует граждан бережнее относиться к ресурсам и сокращать свои расходы», — заявил депутат.

Ранее депутат заявил, что плата за услуги ЖКХ снизится, когда закончатся холода. Он уточнил, что это коснется россиян, которые оплачивают отопление по индивидуальным или общедомовым приборам учета.

