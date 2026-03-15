В Иране назвали число задержанных шпионов

В Иране заявили о задержании 500 шпионов

В Иране задержали 500 шпионов, которые подозреваются в отправке информации противнику. Число назвал руководитель сил правопорядка страны Ахмад Реза Радан, его слова приводит агентство Fars.

«Было задержано 500 шпионов, которые отправляли информацию противнику и антииранским СМИ», — отметил чиновник.

Радан добавил, что половина задержанных передавала информацию для ударов и пыталась нарушить общественный порядок.

Ранее Генпрокуратура Ирана предупредила живущих за рубежом граждан о конфискации имущества за «сотрудничество с врагом».

