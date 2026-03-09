Реклама

21:08, 9 марта 2026

Живущих за рубежом иранцев предупредили о конфискации имущества за сотрудничество с врагом

Иран предупредил о конфискации имущества граждан за сотрудничество с врагом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Генпрокуратура Ирана предупредила живущих за рубежом граждан о конфискации имущества за «сотрудничество с врагом», об этом сообщает агентство IRNA.

Сотрудничество с США и Израилем за пределами Исламской Республики, которое наносит ущерб национальной безопасности, в соответствии с законом карается изъятием имущества, напомнили в ведомстве.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США пока не собираются проводить наземную военную операцию в Иране. Глава Белого дома подчеркнул, что ему не нравится Моджтаба Хаменеи, который стал новым верховным лидером Ирана после смерти своего отца Али.

