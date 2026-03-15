14:23, 15 марта 2026

В Москве установлен третий за месяц температурный рекорд

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 15 марта, достигла рекордного значения третий раз за месяц. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, к 13 часам по московскому времени температура в столице составила плюс 9,9 градуса, что превысило прошлое самое высокое значение максимальной суточной температуры, которое наблюдалось в 2015 году.

«Таким образом, в Москве установлен уже третий в марте температурный рекорд. Температура воздуха продолжит расти, так что точное значение нового рекордного достижения станет известно после 21 часа», — рассказал синоптик.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что 15 марта в Москве ожидается рекордное тепло. По его словам, в воскресенье воздух в столице прогреется до плюс 13 градусов. На предстоящей неделе, уточнил специалист, температура днем может подниматься до плюс 11 градусов.

    Последние новости

    Раскрыты детали визита представителей Франции в Россию

    Стало известно о новых сбитых у Москвы БПЛА

    Неизвестные напали на женщину-судью и жестоко ее избили

    Движение грузовиков запретили в одном из регионов России

    Минобороны раскрыло подробности об отражении налета ВСУ на Россию

    В ЕС назвали катастрофой потерю интереса США к конфликту на Украине

    В Европе осудили один вид помощи Украине

    Еще две футболистки сборной Ирана вернулись на родину из Австралии

    Системы ПВО сбили еще два БПЛА на подлете к Москве

    Первый удар по американской базе дроном на оптоволокне сняли на видео

    Все новости
