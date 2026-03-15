В Москве установлен третий за месяц температурный рекорд

Синоптик Леус: 15 марта в Москве побит третий за месяц температурный рекорд

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 15 марта, достигла рекордного значения третий раз за месяц. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, к 13 часам по московскому времени температура в столице составила плюс 9,9 градуса, что превысило прошлое самое высокое значение максимальной суточной температуры, которое наблюдалось в 2015 году.

«Таким образом, в Москве установлен уже третий в марте температурный рекорд. Температура воздуха продолжит расти, так что точное значение нового рекордного достижения станет известно после 21 часа», — рассказал синоптик.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что 15 марта в Москве ожидается рекордное тепло. По его словам, в воскресенье воздух в столице прогреется до плюс 13 градусов. На предстоящей неделе, уточнил специалист, температура днем может подниматься до плюс 11 градусов.