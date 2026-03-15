11:22, 15 марта 2026

В Петербурге машина задавила пятилетнего мальчика на парковке жилого дома

В Санкт-Петербурге машина задавила пятилетнего мальчика
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Петербургская полиция»

В Санкт-Петербурге машина задавила пятилетнего мальчика на парковке жилого дома на улице Славянской. Об этом сообщило городское управление МВД в Telegram.

Как стало известно, автомобиль самопроизвольно покатился на ребенка, в результате чего тот получил множественные тяжелые травмы. Мальчика доставили в больницу, однако спасти не смогли.

К посту приложены фотографии, на которых видно искореженный четырехколесный велосипед, зажатый между двумя машинами.

В ведомстве подчеркнули, что возбуждено уголовное дело. 31-летнему владельцу автомобиля избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Ставрополе суд арестовал 21-летнего водителя, который насмерть сбил пару подростков на пешеходном переходе. Мужчина пробудет в СИЗО до 10 мая.

    Последние новости

    Стало известно о самом крупном налете дронов ВСУ на Москву с начала года

    Итальянский пилот впервые в карьере выиграл на Гран-при «Формулы-1»

    Появилась информация о состоянии здоровья нового верховного лидера Ирана

    Зеленский заявил о рисках для Украины из-за войны на Ближнем Востоке

    Эндокринолог назвала самые полезные блюда для завтрака

    Россиянка описала немцев в сауне Турции фразой «в чем мать родила расползаются по полкам»

    Названа неожиданная версия гибели лидера Ирана

    В Петербурге машина задавила пятилетнего мальчика на парковке жилого дома

    Токаев рассказал о следующих выборах в Казахстане

    Назван неожиданный бенефициар закрытия Ормузского пролива

    Все новости
