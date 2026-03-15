В Петербурге машина задавила пятилетнего мальчика на парковке жилого дома

В Санкт-Петербурге машина задавила пятилетнего мальчика

В Санкт-Петербурге машина задавила пятилетнего мальчика на парковке жилого дома на улице Славянской. Об этом сообщило городское управление МВД в Telegram.

Как стало известно, автомобиль самопроизвольно покатился на ребенка, в результате чего тот получил множественные тяжелые травмы. Мальчика доставили в больницу, однако спасти не смогли.

К посту приложены фотографии, на которых видно искореженный четырехколесный велосипед, зажатый между двумя машинами.

В ведомстве подчеркнули, что возбуждено уголовное дело. 31-летнему владельцу автомобиля избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Ставрополе суд арестовал 21-летнего водителя, который насмерть сбил пару подростков на пешеходном переходе. Мужчина пробудет в СИЗО до 10 мая.