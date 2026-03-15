В России объяснили причину жесткого отказа Ушакова французским дипломатам

Депутат Журова: Ушаков мог жестко отказать Франции в случае неприемлемых условий

Помощник президента России Юрий Ушаков является дипломатом высочайшего уровня и мог вести себя жестко на встрече с представителями Франции лишь в крайнем случае, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что представители Франции посещали Россию, чтобы добиться от Москвы признания места Европы в диалоге по Украине. Ответ помощника президента России Юрия Ушакова на их предложения был отрицательным.

Депутат усомнилась, что Ушаков действительно отказал французской делегации в грубой форме, однако предположила, что дипломаты могли выставить неприемлемые условия. Она подчеркнула, что форма отказа помощника президента могла быть выдуманной, кроме того, неизвестно, что именно было предметом обсуждения на этой встрече.

«У России есть договоренности с президентом Дональдом Трампом, но мы не знаем, что хотят европейцы и какие они еще выставляют условия. Поэтому, наверное, и разговор такой жесткий получился. Ушаков просто так жестко себя вести не будет, если не было с той стороны определенных моментов. Это не наш метод», — объяснила Журова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что представитель французских властей приезжал в Россию для контактов по конфликту на Украине. По словам представителя Кремля, он не показал никаких позитивных сигналов о готовности Европы помогать мирному процессу.