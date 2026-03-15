16:59, 15 марта 2026Мир

В США назвали сроки завершения конфликта с Ираном

Министр энергетики США Райт: Конфликт с Ираном закончится в ближайшие недели
Кирилл Луцюк

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Американо-иранский конфликт закончится в ближайшие несколько недель. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, этот прогноз обязательно сбудется. Кроме того, он не исключил, что противостояние завершится даже раньше. Райт также убежден, что после прекращения боевых действий восстановятся цепочки поставок товаров, которые прервались после начала иранского кризиса.

Кроме того, он пообещал, что в ближайшие недели цены на бензин снизятся, хотя, как уточнил министр, гарантировать это нельзя.

В связи с этим канал привел данные GasBuddy, согласно которым утром 15 марта цена на бензин в США в среднем выросла на 76 центов за галлон (3,78 литра).

Ранее сообщалось, что 3 марта бензин в Соединенных Штатах в среднем стоил 3,1 доллара, а за неделю до этого — 2,97 доллара. Однако 4 марта его стоимость выросла уже до 3,19 доллара. По мнению аналитиков, продолжение войны с Ираном приведет к росту стоимости горючего еще на 20-30 процентов за галлон.

