Зеленский назвал условие для сотрудничества с лидером Венгрии

Зеленский: Киев готов сотрудничать с лидером Венгрии, если он не союзник Путина

Киев готов сотрудничать с любым лидером Венгрии, если он не является союзником президента России Владимира Путина. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Мы будем сотрудничать с любым лидером Венгрии, если этот человек не является союзником Путина», — сказал он.

Зеленский обвинил действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в «распространении антиукраинских настроений».

Ранее Виктор Орбан заявил, что венгерские власти не будут оказывать военную помощь Украине, потому что не хотят, чтобы Россия считала страну своим врагом.