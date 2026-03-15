Зеленский рассказал об отправке на Ближний Восток украинских специалистов

Зеленский: Украина направила на Ближний Восток три команды по борьбе с БПЛА

Украина направила в страны Ближнего Востока три команды специалистов по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Отправлены серьезные команды. Каждая команда — это десятки людей. Это не история о том, что три-четыре человека куда-то просто отправляются для того, чтобы что-то показать», — заявил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина «не воюет с Ираном», речь идет именно об экспертизе Киева в борьбе с дронами.

Ранее Зеленский заявил, что война на Ближнем Востоке может привести к проблемам с поставками ракет для систем противовоздушной обороны Украины и снизить внимание США к украинскому вопросу.