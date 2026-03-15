Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Зеленский увидел в иранских дронах российский след

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Россия помогает Ирану в конфликте, предоставляя ему разведывательные данные, а также технологии создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). С таким обвинением в адрес Москвы выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Фариду Закария в эфире CNN.

Так, украинский лидер увидел в иранских дронах российский след — якобы РФ передала БПЛА Тегерану, произведенные с использованием иранских лицензий. «Я имею стопроцентные доказательства, что иранский режим применял их против американских баз и против всего Ближнего Востока. Разведка поделилась с нами некоторыми деталями — и это были российские элементы в этих иранских дронах», — добавил он.

Второе, что сообщила Зеленскому разведка — будто бы Москва передает разведданные иранским властям. «Как видите, это не такой уж большой секрет», — сказал глава Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok