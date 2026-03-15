Соскин: Зеленский стал законной целью для ударов Ирана после угроз Тегеран

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский стал законной целью для ударов Ирана после угроз Тегерану и помощи Израилю. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

«Зря он ввязался в это дело, теперь уже ему не до шуток будет», — сказал он. По его словам, Зеленский зарабатывает себе врагов, забывая о том, что Иран успешно отражает атаки Соединенных Штатов и Израиля, вынуждая их терпеть убытки.

Ранее подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил о панике у американского лидера Дональда Трампа, поскольку совместная операция с Израилем пошла не по плану. Военный отметил, что у Штатов нет жизнеспособного варианта наземного нападения для быстрой победы.