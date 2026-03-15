18:35, 15 марта 2026

Женщина пожаловалась на называющего ее «картошкой» босса и получила 2,4 миллиона рублей

Юлия Юткина
Фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom  

В городе Лидс, Великобритания, бухгалтер Бернадетт Хейс получила компенсацию в размере 23 тысяч фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей) из-за национализма босса. Об этом пишет «Би-би-си».

Хейс — ирландка, и ее национальность стала почвой для оскорблений со стороны директора фирмы Мика Аткинса. По словам женщины, когда Аткинс был недоволен ее работой, он называл ее «картошкой». Причем делал это, имитируя сильный ирландский акцент.

Женщина также пожаловалась на то, что Аткинс унижал ее даже в интернете. Например, отправлял ей фотографии картофеля в мессенджерах. Это продолжалось с декабря 2023 года по июнь 2024 года. Хейс призналась, что тогда ей было уже 55 лет, однако поведение босса заставляло ее чувствовать себя маленькой, незащищенной и уязвимой.

В конце концов женщина уволилась и еще долго боролась с психологическими проблемами из-за оскорблений Аткинса. Суд, разрешающий трудовые споры, признал, что мужчина унижал женщину по национальному признаку.

Материалы по теме:
«Казалось, что мы потеряли все» История пары из России, переехавшей в Британию и сбежавшей из корпорации выращивать цветы
«Казалось, что мы потеряли все»История пары из России, переехавшей в Британию и сбежавшей из корпорации выращивать цветы
20 мая 2025
Как россиянка переехала в Ирландию: особенности жизни в стране, менталитет местных и отношение к иностранцам
Как россиянка переехала в Ирландию:особенности жизни в стране, менталитет местных и отношение к иностранцам
27 мая 2019
Как россиянин переехал в Великобританию: особенности жизни в стране, как получить образование и работу, стереотипы об англичанах
Как россиянин переехал в Великобританию:особенности жизни в стране, как получить образование и работу, стереотипы об англичанах
29 июля 2024

Оскорбление «картошка» в сторону ирландцев появилось еще в те времена, когда Ирландия была британской колонией. В середине XIX века картофель был основой рациона ирландских крестьян (особенно бедняков), так как был питательным и рос даже на скудной земле.

В прошлом британские карикатуристы использовали этот исторический факт для высмеивания ирландцев. Они часто изображали их как примитивных, ленивых существ, похожих на обезьян, которые только и делают, что едят картошку. Целью таких карикатур было показать ирландцев «недочеловеками» и оправдать их угнетение.

Ранее сообщалось, что в Испании суд обязал компанию выплатить 47 тысяч евро электрику, которого уволили за пьянство на работе. Суд постановил, что мужчина пил только во время обеденных перерывов, которые формально не являются рабочим временем.

    Представители Франции приезжали в Россию с предложением по Украине. Почему они получили грубый отказ от помощника Путина?

    Молдавия ввела режим экологической тревоги из-за загрязнения Днестра

    Умер актер из фильма «Вам и не снилось...»

    Чешская лыжница отказалась от совместного фото с россиянкой на Паралимпиаде

    Женщина пожаловалась на называющего ее «картошкой» босса и получила 2,4 миллиона рублей

    Иран объявил о новой волне ударов сверхтяжелыми ракетами

    Израиль назвал сроки операции против Ирана

    Глава МАГАТЭ согласился с Россией по вопросу ядерного оружия

    Дипломат указал на одну из главных опасностей ближневосточного конфликта

    Стала известна судьба российского капитана с задержанного властями Швеции танкера

    Все новости
