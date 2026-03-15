Женщина пожаловалась на называющего ее «картошкой» босса и получила 2,4 миллиона рублей

Ирландка отсудила 2,4 миллиона рублей у называющего ее «картошкой» босса

В городе Лидс, Великобритания, бухгалтер Бернадетт Хейс получила компенсацию в размере 23 тысяч фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей) из-за национализма босса. Об этом пишет «Би-би-си».

Хейс — ирландка, и ее национальность стала почвой для оскорблений со стороны директора фирмы Мика Аткинса. По словам женщины, когда Аткинс был недоволен ее работой, он называл ее «картошкой». Причем делал это, имитируя сильный ирландский акцент.

Женщина также пожаловалась на то, что Аткинс унижал ее даже в интернете. Например, отправлял ей фотографии картофеля в мессенджерах. Это продолжалось с декабря 2023 года по июнь 2024 года. Хейс призналась, что тогда ей было уже 55 лет, однако поведение босса заставляло ее чувствовать себя маленькой, незащищенной и уязвимой.

В конце концов женщина уволилась и еще долго боролась с психологическими проблемами из-за оскорблений Аткинса. Суд, разрешающий трудовые споры, признал, что мужчина унижал женщину по национальному признаку.

Оскорбление «картошка» в сторону ирландцев появилось еще в те времена, когда Ирландия была британской колонией. В середине XIX века картофель был основой рациона ирландских крестьян (особенно бедняков), так как был питательным и рос даже на скудной земле.

В прошлом британские карикатуристы использовали этот исторический факт для высмеивания ирландцев. Они часто изображали их как примитивных, ленивых существ, похожих на обезьян, которые только и делают, что едят картошку. Целью таких карикатур было показать ирландцев «недочеловеками» и оправдать их угнетение.

Ранее сообщалось, что в Испании суд обязал компанию выплатить 47 тысяч евро электрику, которого уволили за пьянство на работе. Суд постановил, что мужчина пил только во время обеденных перерывов, которые формально не являются рабочим временем.

